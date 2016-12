Mazda MX-5 si fa Cult

foto Ufficio stampa

Sulla breccia da oltre 20 anni, Mazda MX-5 si presenta ora in una versione speciale e limitatissima – soltanto 100 esemplari – per il mercato italiano. Si chiama Cult ed è disponibile sia in carrozzeria Roadster che Roadster Coupé, quest’ultima con capote rigida. Esteticamente Mazda MX-5 Cult mostra un frontale leggermente rivisto nel profilo dei paraurti e nel disegno dei fendinebbia, e monta cerchi in lega da 17 pollici. I due colori disponibili della carrozzeria della Roadster sono Grigio o Nero, per la Roadster Coupé un’esclusiva tinta di Blu. Gli interni presentano rivestimenti in pelle color tabacco e propongono di serie il climatizzatore automatico, il navigatore touch screen con schermo da 5,8 pollici, la radio-lettore CD/MP3 con comandi al volante e 6 altoparlanti, il Cruise Control e la pedaliera sportiva in alluminio.

Mazda MX-5 Cult monta il motore 1.8 benzina da 126 CV o il 2.0 Sport da 160 CV, quest’ultimo coadiuvato dal differenziale posteriore a slittamento limitato e dalle sospensioni sportive. La spider mantiene la trazione posteriore e il particolare assetto basso con bilanciamento perfetto dei pesi tra l’asse anteriore e posteriore (50 e 50), che tanto contribuiscono al piacere di guida di questa vettura leggera e dinamica. I prezzi della MX-5 Cult sono di 25.750 euro per la Roadster e di 27.750 euro per la Roadster Coupé. La motorizzazione 2.0 Sport costa 27.950 e 29.950 euro per le due rispettive carrozzerie.