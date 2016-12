Fiat 500 GQ, glamour al maschile

- È la Settimana della moda maschile a Milano la cornice giusta per presentare la, l’ultima ed esclusiva versione speciale della 500. Nasce dalla partnership tra Fiat e iled è disponibile sul nostro mercato sia nella carrozzeria classica che in quella cabrio. Anzi,

foto Ufficio stampa

Una serie speciale dal look aggressivo, sicuramente “maschile” (come il target della rivista GQ), sportiva nella sua esclusiva livrea bicolore metallizzata grigio/nero con finiture color arancio. Fiat 500 GQ prende spunto dalla versione S e propone quindi i cerchi in lega da 16 pollici, lo spoiler posteriore, le minigonne e l’esclusivo badge GQ sulla parte inferiore dei montanti. All’interno c’è ancora di più: i rivestimenti in pelle Frau e le laccature nero pianoforte della plancia sono dotazioni d’alta gamma e segno di distinzione di questa speciale city car, che a breve inizierà il tour promozionale nelle più esclusive località balneari d’Europa.

La serie speciale Fiat 500 GQ è offerta in edizione limitata, ma con 4 propulsori a scelta, tre dei quali a benzina. Si tratta del 1.2 da 69 CV, del bicilindrico turbo TwinAir di 900 cc e 85 CV e del 1.4 da 100 CV. A gasolio è disponibile l’oramai classico turbodiesel 1.3 Multijet da 95 CV. Tutte le motorizzazioni sono abbinate al cambio manuale. I prezzi della Fiat 500 GQ partono da 15.750 Euro.