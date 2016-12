Gratis per i giovani neopatentati

- Parte dai giovani neopatentati l’argomento sicurezza e Suzuki si rivolge proprio a loro per responsabilizzarli sul valore di una guida senza imprudenze. Come? Organizzando corsi di guida sicura e offrendoli gratuitamente a tutti coloro che acquistano un’auto della Casa nipponica.

foto Ufficio stampa

I corsi vengono offerti gratis a tutti i neopatentati che, fino al prossimo 30 settembre, acquistano un modello Alto, Splash, Swift DDiS (diesel) e Jimny automatico. Il corso è anche rivolto ai clienti Swift Sport. Suzuki si avvale degli istruttori di una delle strutture più all’avanguardia d’Europa: il centro MotorOasi Piemonte di Susa, che articola i corsi nell’arco di un weekend, con lezioni teoriche in aula ed esperienze pratiche in pista. Una full immersion di due giorni per imparare a “tenere” bene la macchina, a superare condizioni di stress emotivo e di difficoltà su strada, migliorando la consapevolezza dei rischi che si corrono quando ci si mette al volante.

In effetti la sicurezza stradale non è soltanto un fatto di mera tecnologia applicata all’industria delle quattro ruote. Certo più dotazioni ci sono in un’auto e meglio è, ma senza l’adeguata sensibilizzazione e responsabilità di chi guida – soprattutto dei giovani – la sicurezza è una chimera. Il prossimo weekend di “Suzuki&Safe - Guida Responsabilmente” è previsto sabato 13 e domenica 14 luglio.