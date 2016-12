Alfa MiTo Model Year 2014

foto Ufficio stampa

Esteticamente la compatta sportiva Alfa Romeo presenta una nuova calandra cromata, una finitura brunita dei gruppi ottici anteriori e un inedito colore di carrozzeria Grigio Antracite. Più radicale il cambiamenti degli interni, dove ci sono tre inedite sellerie e tre differenti plance, così da rendere ogni modello della MiTo davvero speciale. Novità è anche il sistema Uconnect con touchscreen a colori da 5 pollici, che propone nuove funzionalità e a richiesta il navigatore integrato. MiTo MY 2014 sarà in vendita in ben 5 allestimenti – Impression, Progression, Distinctive, Superbike e Quadrifoglio Verde – e con nuovi Pack che raggruppano gli accessori più richiesti. Senza dimenticare i 10 colori di carrozzerie e i 10 tipi di cerchi in lega, tra cui il nuovo Silver Style da 15 pollici.

Molto ampia è anche la gamma motori. È qui che c’è forse la maggior novità della MiTo MY 2014, il bicilindrico di piccola cilindrata turbo benzina, molto potente coi suoi 105 CV erogati a 5.500 giri e con cambio manuale a 6 marce, estremamente efficiente sul fronte consumi ed emissioni. Ma a benzina sono disponibili altre 4 motorizzazioni: 1.4 da 70 CV, 1.4 da 78 CV, 1.4 MultiAir turbo benzina da 135 CV (anche con cambio automatico Alfa TCT) e stessa cilindrata ma 170 CV. E poi ci sono gli apprezzati motori a gasolio Multijet: il 1.3 da 85 CV e 1.6 da 120 CV. Per finire con la MiTo ibrida a benzina/Gpl che monta il 1.4 Turbo da 120 CV. I neopatentati hanno la possibilità di scegliere tra le motorizzazioni 1.4 benzina 70 e 78 CV e il 1.3 diesel.

Il listino prezzi di Alfa MiTo MY 2014 parte dai 14.800 euro della versione Impression 1.4 da 70 CV e raggiunge i 22.250 euro della top di gamma Quadrifoglio Verde Multiair 170 CV. I pacchetti aggiungono valore importante, come il Pack Sport che per l’allestimento Distinctive offre a soli 650 euro spoiler, paraurti posteriore con estrattore, quadro strumenti e pedaliera sportivi, cristalli posteriori Privacy, pinze freni verniciate di rosso. Con 450 euro è poi possibile acquistare il Pack Comfort che include il bracciolo anteriore con vano portaoggetti, la presa di corrente da 12V nel bagagliaio, i sedili anteriori con regolazione lombare e i retrovisori esterni elettrici. Infine, con 2.250 euro è disponibile per la versione Distinctive l’esclusivo Pack Lusso che aggiunge: climatizzatore automatico bizona, sedili in pelle Frau, tetto apribile.