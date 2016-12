Renault Scenic XMod Cross

- Renault ha lanciato sul mercato italiano la versione più somigliante a un Suv del monovolume Scenic., pensato per chi ha esigenze familiari ma ama il tempo libero. Se, l’abitacolo non perde nulla della classica versatilità della gamma Scenic e, inoltre, è impreziosito dalle impunture sportive e un pacchetto pelle-alcantara.

foto Ufficio stampa

Il look da crossover di Scenic XMod Cross è evidente già dalle barre sul tetto cromate, dagli specifici paraurti anteriore e posteriore, dalle protezioni sottoscocca. Ma soprattutto dal sistema di controllo della trazione “Extended Grip”, un’evoluzione dell’ESP, che permette di selezionare la migliore dinamica di marcia grazie a tre modalità di guida: Expert, che lascia al conducente il totale controllo della coppia motrice; All Road che inserisce in automatico, superati i 40 km/h di velocità, la miglior trazione; la modalità Off Road che ottimizza il controllo dei freni e della coppia motrice in funzione delle condizioni di aderenza.

Renault non manda in soffitta i monovolume Scenic XMod e Scenic (rispettivamente a 5 e 7 posti), anzi li aggiorna dal punto di vista estetico, ma con Xmod Cross aggiunge una variante sportiva di grande appeal. Anche evoluta tecnologicamente, visto che gli interni si caratterizzano per il cockpit originale del posto guida, col pilota che ha a portata di mano la console centrale, il selettore dell’Extended Grip e il joystick per navigare sull’interfaccia multimediale. Il display digitale è molto sottile, ma offre contenuti elevatissimi, dalla connessione R-Link all’impianto radio-lettore CD/MP3 con vivavoce Bluetooth. Di serie il Cruise Control.

Renault Scénic Xmod Cross è proposto in tre motorizzazioni, ma il fiore all’occhiello è il brillante 1.2 turbo benzina TCe da 130 CV, con Stop&Start, che consuma il 15% meno del precedente 1.4 TCe di pari potenza. Un motore agile e reattivo, capace di spuntare accelerazioni dinamiche a qualunque regime del motore. Un grande pregio del veicolo sta nel grande vano bagagli, capace di offrire 555 litri in configurazione normale, una capienza al top della categoria e alla quale vanno aggiunti i 70 litri dei vani portaoggetti interni. Tutti i sedili di Scenic XMod Cross sono indipendenti, ripiegabili ed estraibili, per svariate combinazioni possibili dei posti a sedere. Interessante il prezzo di lancio del crossover Renault: si parte da 16.950 euro.