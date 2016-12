. Un modello sul quale gli ingegneri Mercedes non smettono di innovare e proporre idee nuove. Sonoin arrivo in questi giorni nelle concessionarie italiane: a trazione posteriore, a trazione integrale 4Matic e, quest’ultimo con specifiche prettamente sportive.

foto Ufficio stampa

Le tre Mercedes E 63 AMG rappresentano un vero trionfo delle performance, basti citare il dato sull’accelerazione: da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi! Per una velocità massima che è sempre limitata elettronicamente a 250 orari. La potenza di queste super berline è straripante: 557 CV le prime due versioni e 585 CV il modello S 4Matic. Altrettanto formidabile è la coppia massima: 720 Nm le prime due versioni e addirittura 800 Nm il modello S 4Matic, un’auto quest’ultima più a suo agio in pista, magari come safety car, che non nel traffico metropolitano. L’auto adotta un differenziale autobloccante sull’asse posteriore per migliorare la trazione e la dinamica di marcia.

Tutti e tre i modelli sono dotati di assetto sportivo “Ride Control AMG”, un sistema di sospensioni a regolazione elettronica, e il modello S aggiunge pinze freno rosse e soprattutto un potente impianto frenante in ceramica con grandi dischi freno da 402 mm di diametro. Potenza che non rinuncia all’efficienza: le tre Mercedes E 63 AMG soddisfano tutte la normativa Euro 6 sulle emissioni di CO2. I prezzi della gamma Mercedes E 63 AMG vanno da 110 mila a 130 mila euro.