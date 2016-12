Airbag per pedoni: sicurezza al top

foto Ufficio stampa

Basti ricordare che, più di mezzo secolo fa Volvo, introdusse le prime cinture di sicurezza in un’automobile. A ricevere il premio è stato Lotta Jakobsson, Senior Technical Specialist Safety di Volvo Auto. Il Pedestrian Airbag è una dotazione tanto innovativa quanto fondamentale per ridurre il numero di vittime della strada, perché i pedoni sono in fin dei conti gli utenti più vulnerabili della strada, coinvolti nel 25% degli incidenti in Cina, nel 14% in Europa e nel 12% in Usa. In caso di impatto tra veicolo e pedone, l’airbag per pedoni fuoriesce dal parabrezza e contemporaneamente il cofano motore si alza di 10 centimetri, così da ridurre l’area di impatto e proteggere il pedone.

Nel frattempo scatta anche il sistema di frenata automatica completa, così che la minor velocità riduce i danni dell’investimento. Addirittura, se l’auto viaggia a una velocità massima di 35 km/h, il sistema è in grado di evitare del tutto la collisione con un pedone. “L’airbag svolge due funzioni – spiega Jakobsson – solleva il cofano e attutisce l’impatto con le parti rigide vicine al parabrezza”. Grazie a questo dispositivo, la Volvo V40 ha ottenuto il punteggio Euro NCAP più alto di tutti i tempi nella protezione pedoni: l’88% del punteggio complessivo.