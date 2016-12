Arriva in Italia la nuova Golf GTI

- È finita l’attesa per la, la versione sportiva della Volkswagen più amata., per la prima volta disponibile con due livelli di potenza: 220 o 230 CV, quest’ultima se si sceglie il pacchetto Performance. Iloffre grandi prestazioni: accelerazione da 0 a 100 in 6,5 secondi e velocità massima di 250 km orari.

foto Ufficio stampa

La coppia massima è di 350 Nm per entrambe le versioni, disponibile nell’ampio range di giri motore tra 1.500 e 4.400. Performance di valore assoluto, ma ciò nonostante le nuove Golf GTI consumano circa 6 litri di benzina nel ciclo misto per fare 100 km e rispettano già la normativa Euro 6 sulle emissioni. Una significativa iniezione di efficienza per una delle auto più ambite dai giovani (e non solo). Perché i ricordi delle tante Golf GTI affondano nei decenni: quando Volkswagen la lanciò – nel lontano 1976, un anno dopo la prima Golf – aveva intenzione di farne una serie limitata di 5 mila esemplari. Ma ai mercati mondiali non bastò e allora di Golf GTI il colosso di Wolfsburg ne ha sfornate quasi due milioni, e nessuna delle sette generazioni ha mai rinunciato a una versione GTI.

Il carattere sportivo della nuova Golf GTI è evidenziato dal sistema di stabilità ESC con assistente di controsterzata, dal differenziale autobloccante XDS, dallo sterzo progressivo, dalle pinze freno rosse. Il look propone cerchi in lega da 18 pollici e misura 225/40, un’anteriore col listello rosso sulla griglia (un classico della GTI), mentre la coda svela fari dal disegno originale e due terminali di scarico cromati, uno all’estremità destra e uno a sinistra. Ma anche all’interno spiccano i sedili anteriori sportivi, regolabili in altezza e con regolazione lombare, e la pedaliera in alluminio. Volkswagen Golf GTI è proposta sia col cambio manuale a 6 marce che con l’automatico a doppia frizione DSG.

Auto sportiva, ma anche full optional nei contenuti. In Italia tutti i modelli disporranno del sistema di frenata anti collisione multipla, di 7 airbag standard (incluso quello che protegge le ginocchia del guidatore), dei poggiatesta attivi che contrastano i colpi di frusta, dell’antislittamento ASR e persino di una spia della stanchezza del guidatore (Fatigue Detenction nella variante Volkswagen). Di serie anche Cruise Control, sistema Start/Stop e climatizzatore automatico bizona. I prezzi partono da 30 mila euro, la Golf GTI Performance da 230 CV costa 31.150 euro.