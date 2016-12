I “Cavalli” per la MINI

foto Ufficio stampa Correlati Roberto Cavalli griffa la MINI per Life Ball

, a Vienna per una serata di gala contro l’Aids. E per il 13° anno di fila, che l’hanno fatta personalizzare da un grande nome della moda e bandita all’asta per beneficenza. Quest’anno a firmare una speciale MINI Paceman è statoe l’esito è stato sfavillante. Per la bellezza della vettura, ma anche per i 150.000 euro dell’aggiudicazione!