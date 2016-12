Le mille sorprese di Toyota Verso

foto Ufficio stampa

Rinnovata nel design, con sospensioni inedite e un nuovo, più reattivo servosterzo elettrico, la quarta generazione di Toyota Verso ha nel 2.0 turbodiesel da 124 CV (proposto anche sulla nuova RAV4) la vera sorpresa nella gamma motori. Peccato che sia offerto soltanto col cambio manuale a 6 marce e nell’allestimento di mezzo Active, ma il prezzo di listino di 25.650 euro racchiude una bella offerta full optional. Di serie 7 airbag, controllo elettronico di stabilità e trazione (VSC e TRC), telecamera posteriore di parcheggio e, quanto a comfort, climatizzatore automatico bizona e impianto audio con comandi al volante e vivavoce Buetooth.

L’altra motorizzazione a gasolio è la 2.2 D-CAT da 150 CV, proposta esclusivamente col cambio automatico e nell’allestimento top di gamma Style, per un prezzo di 27.750 euro. Un’auto come la Verso, fatta per viaggiare con le sue tre file di sedili e i 7 posti a sedere, poco si addice alle motorizzazioni a benzina, ma chi le volesse ha a disposizione due unità: 1.6 da 132 CV e cambio manuale e 1.8 da 147 CV, quest’ultima proposta nel solo allestimento Active e con la trasmissione a variazione continua CVT. Non ci saranno varianti ibride elettriche e questa è una notizia in casa Toyota. La forbice di prezzi della gamma a benzina va da 20.950 a 25.050 euro, tutti prezzi da scontare in virtù della promozione della rete di vendita Toyota.

Il range di prezzi parte infatti da 17.700 euro. E per chi va a scoprire l’MPV nipponico in concessionaria, un consiglio: date uno sguardo ai pacchetti che arricchiscono la Verso, come lo Style Pack che per poco più di 2.000 euro vi aggiunge il tetto panoramico, i sensori luci e pioggia, il sistema multimedia Touch & Go. Otto i colori di carrozzeria disponibili, due dei quali al debutto: Pearl White e Vivid Blue.