Harley-Davidson, mondo di accessori

- La nuovaè già si per sé una moto speciale. In Italia è arrivata da poco a listino, ma già sta suscitando le smanie di personalizzazione dei clienti, che chiedono accessori speciali per rendere la loro nuova custom ancora più originale. Harley-Davidson ha così predisposto una serie di

foto Ufficio stampa

Pensata per abbassare la seduta del pilota, la sella singola Reduced Reach FXSB Softail offre una posizione confortevole, che permette di raggiungere con maggiore facilità i comandi a pedale e il manubrio. La schiena è ben sostenuta grazie alla sagoma a scalare, che non fa scivolare il pilota in fase di accelerazione. Il prezzo di questa sella è di 245 euro, lo stesso della sella singola Sundowne. Che ha una seduta avvolgente e confortevole, anche per la generosa imbottitura, mentre la forma crea un supporto posteriore ulteriore alla schiena del pilota. La sella Sundowner è disponibile anche per il passeggero, costa 220 euro ma soprattutto è facile da installare e staccabile con un solo gesto.

Accessori raffinati quanto utili sono le borse in pelle pregiata, facilmente sganciabili spingendo la leva posizionata al loro interno. Grazie al fondo in plastica rigida e rivestite in pelle, assicurano resistenza e lunga durata. La chiusura è garantita da due cinghie di pelle e un sistema magnetico a scomparsa, il prezzo è di 990 euro. Indispensabile per un “harleysta” doc è il manubrio specifico e la Casa di Milwaukee ne offre sempre di vari tipi. La Softail Breakout ha il manubrio cromato Reduced Reach che rappresenta il compromesso migliore tra ampiezza delle braccia e distanza dai comandi. Il prezzo è di 435 euro. Infine i nuovi cerchi in alluminio Turbine, caratterizzati da un effetto riflettente che si deve a un’accurata cromatura e lucidatura. Disponibili per i modelli FXSB e FXSBSE, hanno diametro anteriore di 21 pollici e posteriore da 18”. Il prezzo è di 990 euro l’uno.