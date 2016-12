Smart forjeremy, fantasia al volante

- Da Lady Gaga e Rihanna alla Smart. Un abito diè sempre un triplo carpiato alle convenzioni e per la celebre city car non poteva certo fare un’eccezione. Così lo stilista americano ha dato la sua idea di personalizzazione allae il dettaglio che più di tutti colpisce è nelle. Non un giochino, perché

foto Ufficio stampa

Una serie speciale davvero esclusiva. “Volevo creare qualcosa che fosse fuori dal comune, qualcosa che esprimesse i miei sogni e le mie fantasie, e che trasferisse la mia idea di moda al design delle auto”, ha spiegato lo stilista. La Smart Fortwo edition by Jeremy Scott si caratterizza essenzialmente per le due ali posteriori, ma lo stilista ha personalizzato anche altri particolari della vettura, soprattutto gli interni, dominati dal colore bianco e dai materiali di pregio utilizzati per i sedili, i pannelli centrali delle porte e altri particolari. All’esterno Smart ForJeremy presenta cerchi in lega da 16 e 17 pollici e una vivace tinta di carrozzeria polar white. Il prezzo del pacchetto Jeremy Scott è di 12.664 euro, IVA esclusa.

Smart inizierà a produrre questa versione speciale nei prossimi giorni. Sarà disponibile sia nella potente motorizzazione con motore Brabus a benzina da oltre 100 CV che in versione Electric Drive a trazione elettrica. Ma le smanie di personalizzazione di Smart sono anche più accessibili. In Italia, l’ultima in ordine di tempo ad arrivare a listino è la Fortwo Special One, un’edizione limitata di 700 soli pezzi, ciascuno proposto al prezzo davvero interessante di 9.760 Euro.