La potenza di Mercedes CLA 45 AMG

foto Ufficio stampa

Mercedes CLA 45 AMG monta il motore 4 cilindri più potente che sia mai stato realizzato. Ha una cilindrata di soli due litri, ma sviluppa ben 360 CV a 6.000 giri e una coppia massima di 450 Nm. Un motore turbo e a iniezione diretta, con efficienti iniettori piezoelettrici, capaci di far rispettare a questa vettura sportiva il futuro standard Euro 6 sulle emissioni. Mercedes CLA 45 AMG esprime un dinamismo esagerato: per passare da 0 a 100 orari ha bisogno di soli 4,6 secondi e la velocità è limitata elettronicamente a 250 km/h. Come già i motori a 8 e 12 cilindri AMG, anche questo nuovo 4 cilindri è assemblato in modo artigianale secondo la filosofia “One man, one engine”.

Evoluto è anche il cambio a doppia frizione e 7 marce, con la funzione di doppietta automatica in scalata e quella “Race Start” per ottenere le massime prestazioni in accelerazione. Volendo si può optare per i cambi in modalità manuale, e con il programma Sport “S” si ottengono gli stessi, rapidissimi livelli di cambiata della supersportiva SLS AMG. La trazione integrale è invece del tipo variabile, che in condizioni normali ripartisce la coppia tra asse anteriore e posteriore nel rapporto di 50 e 50. L’assetto sportivo AMG si caratterizza per molle e ammortizzatori tarati ad hoc e per le barre stabilizzatrici maggiorate, che assicurano un’elevata accelerazione trasversale e una tendenza al rollio ridotta nelle curve veloci. Di serie la CLA 45 AMG monta cerchi in lega da 18” con pneumatici 235/40.