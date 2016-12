L’iPhone incontra la Beetle

foto Ufficio stampa

Saranno le prime due vetture della Casa tedesca ad essere dotate della nuova docking station per iPhone, che sarà completamente integrato a bordo dell’auto grazie alla app “Volkswagen Car Net The Beetle”, o più semplicemente app Beetle. Un’integrazione che sarà di serie sulle versioni speciali iBeetle e iBeetle Cabriolet e optional su tutte le altre versioni della Beetle. Tutte disponibili, naturalmente, le funzioni dell’iPhone all’interno dell’auto, ma ci piace segnalare la voce di menu “Expert” della app, che permette all’iPhone di diventare a tutti gli effetti parte della strumentazione di bordo del Maggiolino. Prevede 5 funzioni: misuratore dell’accelerazione trasversale, indicatore della temperatura dell’acqua, dell’olio motore, cronometro e bussola.

Volkswagen iBeetle andrà in prevendita dal prossimo mese di ottobre e arriverà su strada a inizio 2014. Oltre alla docking station dell’iPhone di serie, questa versione si caratterizza per il suo equipaggiamento esclusivo: cerchi in lega leggera da 18 pollici, finiture speciali per i retrovisori esterni e i listelli sottoporta e il pacchetto Cromo incluso. La iBeetle e la iBeetle Cabriolet possono essere ordinate in 6 colori di carrozzeria “Bianco Candy”, “Oryx White effetto madreperla”, “Nero”, “Deep Black effetto perla”, “Grigio Platino” e “Argento Riflesso”.