Lamborghini Aventador LP 720-4 50° Anniversario

foto Ufficio stampa

Lamborghini ha scelto il Salone di Shanghai per svelare al mondo la sua supercar da 720 CV e trazione integrale 4x4 (il significato della sigla 720-4), che è stata appositamente riprogettata davanti e nel retrotreno per aumentare le già formidabili prestazioni. Le prese d’aria anteriori e il doppio spoiler sono stati allargati ed estesi e sono ora affiancati da piccoli flap, con il posteriore che mette in mostra anche un più grande estrattore. La resa aerodinamica è così massima. Col suo motore V12 da 6,5 litri e 20 CV di potenza in più della Aventador, questa serie speciale riesce ad accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi! E la velocità massima raggiunge i 350 km orari.

La Aventador LP 720-4 50° Anniversario mantiene la monoscocca in fibra di carbonio, ma i dettagli di stile non mancano. Come la verniciatura “Giallo Maggio” (un tributo alla Miura), viva e brillante al sole, e il materiale composito forgiato per il logo 50° Anniversario. Le zone sottoporta sono bicolore giallo/nero e i cerchi in nero lucidato. Gli interni sono ricoperti con pelle semi-anilinica estremamente raffinata e naturale, ma in alternativa sono disponibili anche nella tinta Giallo Quercus. Come tutti i modelli Lamborghini che saranno costruiti nel 2013, anche i 100 esemplari di questa Aventador da 720 CV saranno dotati nell’abitacolo dell’emblema ufficiale del 50° Anniversario.