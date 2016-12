Gli “Angel” gommano le “Kawa”

foto Ufficio stampa

In effetti la nuova gamma Pirelli Angel GT vanta la certificazione di miglior pneumatico nel segmento Sport Touring per chilometraggio e mantenimento delle prestazioni per l’intero ciclo di vita della gomma. Si rivolge a quei motociclisti che utilizzano la moto per lunghi viaggi, e lo fanno appesantiti da un passeggero e dalle borse laterali, desiderosi quindi della massima sicurezza su qualsiasi tipo di fondo e della massima resa chilometrica. Pneumatici a doppia mescola, gli Angel GT garantiscono prestazioni eccezionali sul bagnato e un grip ottimo e di lunga durata.

Kawasaki è stato partner tecnico dell’evento Pirelli e l’ha supportata sia sulla portaerei Cavour che sul successivo Centro Tecnico di Nardò, una delle piste più veloci del mondo, dove le moto si sono letteralmente sfogate. La gamma Angel GT si propone nelle dimensioni da 17 pollici e nelle misure anteriori 120/60 e 120/70, mentre per la ruota posteriore è possibile scegliere tra 5 misure: 160/60, 170/60, 180/55, 190/50 e 190/55 posteriore. Pirelli offre al cliente Angel GT la possibilità di personalizzare le etichette sul fianco del battistrada, con una grande varietà di motivi tra cui scegliere (loghi, circuiti, caratteri, colori e bandiere).