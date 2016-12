La leggerezza di Airoh GP 400

foto Ufficio stampa

Il nuovo prodotto dell’azienda bergamasca ha laed è realizzata in fibre composite di carbonio e kevlar. Gli interni sono staccabili e lavabili, il sistema antifog FS Pinlock è integrato, la visiera è predisposta per il montaggio di lenti “tear-off” e tra gli accessori vanta la lente FS Pinlock 100% Max Vision ed il pratico stop-wind removibile. Curato in ogni dettaglio, estetico e tecnico, ilpropone per la ventilazione ottimale due aeratori sulla mentoniera e due aeratori frontali, tutti regolabili, più due estrattori posteriori.e nelle originali grafiche Furious, Lemans, Flag, Shot e Color, il casco, IVA inclusa.