foto Ufficio stampa

La versione affianca l’allestimento Silver quale “entry level” di gamma, ma si rivolge a un target più giovanile. Lo dimostrano le raffinate tinte di carrozzeria: Beige Sabbia, Bianco Neve e Grigio Pietra, oltre al classico Nero Vulcano e al Purple Aurora incluso nel prezzo, sempre in abbinamento al portellone “glossy black”. A giugno arriveranno poi le inedite tinte Turchese e bicolore Turchese/Nero Vulcano). Il tratto distintivo sta nei dettagli color fucsia sulle calotte degli specchietti, sulle maniglie in tinta e i copri-mozzo colorati ruote. All’interno la Ypsilon Elefantino propone un esclusivo rivestimento casual con volante in pelle, finiture cromate della plancia e sedili in tessuto nero con cuciture fucsia.

Sono ben 5 le motorizzazioni abbinabili con questa nuova serie speciale. Si parte dal 1.2 benzina da 69 CV, ma a benzina c’è anche il moderno TwinAir Turbo da 900 cc e 85 CV. Il primo è abbinabile alla versione ibrida a gpl, il secondo alla versione a metano. A gasolio, immancabile, il 1.3 Multijet da 95 CV. Il 1.2 benzina e le due versioni ibride a metano e gpl sono omologate anche per i neopatentati, la pecca sta nel fatto che il brillante TwinAir non lo sia. Va ricordato che in questo 2013 le due versioni a metano e gpl hanno conquistato il 60% delle vendite Lancia Ypsilon in Italia.

A listino la forbice di prezzi di Lancia Ypsilon Elefantino va da 12.700 a 16.500 euro, ma la promozione lancio li fa partire da 10.450 euro per la motorizzazione 1.2 benzina da 69 CV. Di serie le ruote da 15 pollici, il climatizzatore, la radio con lettore CD/MP3, il volante in pelle e gli attacchi Isofix per i seggiolini bimbi.