- Lancia dà un tocco di charme alla Delta e la propone da questo fine settimana nel. Una versione “maschile” e ricca di contenuti, che sarà disponibile anche in due inedite tinte di carrozzeria: Grigio Antracite metallizzato e bicolore grigio/nero.è disponibile in 4 motorizzazioni, inclusa quella ibrida a gpl.

foto Ufficio stampa

Già nel look esterno si esprime la personalità di questa Delta speciale. Le minigonne e i paraurti sono in tinta di carrozzeria, i cerchi sono da 18 pollici e le finiture sono cromate, mentre il doppio scarico cromato dona un tocco sportivo alla berlina Lancia. La stessa ricercatezza stilistica si ritrova all’interno, dove spiccano la console centrale in nero lucido e i sedili sportivi specifici in pelle e tessuto con cuciture blu, le stesse che vediamo sul volante multifunzione con comandi radio, la cuffia del cambio, leva freno a mano e pannelli delle portiere. La dotazione di serie include il Cruise Control, il climatizzatore automatico bizona, i retrovisori esterni elettrici.

Lancia Delta S Momodesign arriva a listino questo fine settimana con un porte aperte dedicato. Quattro le motorizzazioni a scelta. A gasolio si parte dal 1.6 Multijet 120 CV e al top c’è il brillante 1.9 Multijet biturbo da 190 CV. A benzina è proposto il 1.4 Turbo-Jet da 120 CV, mentre la versione 1.4 Turbo-Jet GPL sfrutta lo stesso motore a benzina da 120 CV ma gli aggiunge un impianto per il gas che consente alla Delta di vantare un’autonomia di marcia di circa 1.400 km. I prezzi partono dai 23.400 euro della versione 1.4 Turbo-Jet, salgono a 25.400 euro per la versione benzina/gpl e raggiungono i 26.400 euro con le versioni top di gamma diesel.