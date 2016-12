XY, la Peugeot 208 perfetta!

foto Ufficio stampa

Lo stile innanzitutto. La nuova Peugeot 208 XY ne ha da vendere, condivide la dinamicità della 208 GTI, per il look a tre porte, le carreggiate più larghe rispetto alle altre 208 (10 mm in più davanti e 20 mm al retrotreno) e i parafanghi allargati. Finemente lavorati sono i cerchi da 17 pollici, il cui aspetto bicolore – diamantato e antracite – accolgono al centro una finitura in alluminio e “purple”. La griglia cromata a tre barre orizzontali è esclusiva di questa versione, che esprime personalità con i LED utilizzati per le luci diurne e gli indicatori di direzione.

Ma la 208 XY non è solo stile. È anche contenuti di livello superiore. Lo schermo touchscreen da 7 pollici è invidiabile per la categoria ed esprime al meglio la voglia di socialità del cliente tipo della XY, vista la connettività estesa alle prese jack, USB e Bluetooth. Il lettore audio portatile assicura un’elevata qualità del suono grazie ai 6 altoparlanti standard. Davvero evoluto è poi il Park Assist, che in pratica parcheggia la vettura da solo. La nuova Peugeot 208 XY è offerta in Italia con una ricchissima dotazione di serie: il climatizzatore automatico bizona, l’ESP, 6 airbag, il vano refrigerato, la plafoniera a LED e due luci di lettura per accomodare al meglio i passeggeri.

Un’auto di fascino indiscusso non poteva mancare delle più moderne motorizzazioni Peugeot. A gasolio il 1.6 HDi FAP è disponibile nella versione da 92 CV e cambio manuale, in quella e-HDi di pari potenza e cambio robotizzato e al top la e-HDi FAP da 115 CV e cambio robotizzato. Motori ultra efficienti, le cui emissioni di CO2 sono sempre inferiori ai 100 g/km. Ancora più verve la esprime la 208 XY col motore turbo benzina THP da 155 CV e cambio manuale a 6 marce. Il prezzo di quest’ultima è di 20.650 euro, la gamma diesel parte da 20.350 euro.