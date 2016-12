Ford prepara la nuova Fiesta ST

foto Ufficio stampa

Telaio completamente rinnovato, un nuovo servosterzo e freni più potenti, la nuova Fiesta ST fa però il salto di qualità più significativo grazie al propulsore: il nuovo 1.6 EcoBoost a benzina. Non è solo estremamente dinamico con i suoi 182 CV di potenza e 240 Nm di coppia massima, ma dimostra anche di avere sale in zucca. La sua efficienza parla chiaro: i consumi medi si attestano sui 5,9 litri di benzina per percorrere 100 km, e le emissioni di CO2 sono limitate a 138 g/km. Una piccola compatta sportiva e intelligente, che spicca nel segmento B per il suo sistema di gestione ottimizzata della coppia (Torque Vectoring Control) e l’ESP a 3 livelli.

Esclusivi sono anche vari dettagli estetici. Sia all’esterno sulla griglia trapezoidale anteriore, sia all’interno dove si fanno notare i sedili sportivi Recaro proposti per la prima volta di serie. La nuova Fiesta ST è inoltre equipaggiata con “MyKey”, l’esclusiva tecnologia Ford che permette ai genitori di controllare la condotta alla guida dei loro figlioli e incoraggiarli alla sicurezza. Disponibile anche Sync, il sistema di connettività vocale a bordo, che integra la chiamata d’emergenza in caso di incidente.