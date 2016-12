Seat riscopre la sportività di Ibiza

foto Ufficio stampa

Il cuore della nuova Seat Ibiza Cupra sta nel motore 1.4 turbo benzina da 180 CV, brillantissimo e super efficiente. A dispetto della piccola cilindrata, è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi e di toccare i 230 orari di velocità massima. Ciò nonostante la variante più sportiva della gamma Ibiza, con carrozzeria 3 porte, consuma meno di 6 litri di benzina per fare 100 km nel percorso misto, limitando le emissioni di CO2 a meno di 140 g/km. Come dire una sportiva senz’altro intelligente.

Il look è deciso e propone dettagli di carrozzeria esclusivi e molto marcati: proiettori anteriori bi-xeno con luci diurne a LED e funzione di svolta nelle curve, cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici 215/45, pinze freni anteriori di colore rosso con dischi maggiorati. Sofisticato anche il sistema di infotainment, che offre tutte le funzioni di navigazione, telefonia, musica e intrattenimento. La nuova Seat Ibiza Cupra arriva in questi giorni nelle concessionarie italiane al prezzo di 21.950 Euro, chiavi in mano.