Smart gioca sul giallo e nero

- Giallo fiamma all’esterno con nero a contrasto e all’interno sedili in ecopelle neri con cuciture e inserti gialli. È la nuova, ultima serie speciale della biposto Daimler, esposta a Ginevra e, sia in versione coupé che cabrio. La vedremo domenica prossima alla, di cui Smart è partner e Official Car per l’11° anno consecutivo.

foto Ufficio stampa

Smart fortwo cityflame edition conferma tutta l’esclusività tipica del marchio. Un’auto di tendenza, che gioca sui colori e i suoi contrasti per soddisfare costantemente la ricerca di originalità che sta dietro il progetto Smart. La carrozzeria “flame yellow” con effetto perlato è stata attentamente studiata e approvata dalla maggior parte della clientela Smart. La cellula di sicurezza tridion fa invece da contrasto col suo colore nero, che campeggia anche sulle calotte dei retrovisori esterni e sui cerchi in lega da 15 pollici e con pneumatici maggiorati (175/55 anteriori e 195/50 posteriori).

Contrasti evidenti anche all’interno, dove spicca la plancia in pelle ecologica valorizzata da cuciture a contrasto gialle e il volante sportivo in pelle a tre razze, con comandi del cambio integrati e cuciture a contrasto gialle. La cityflame edition si basa sulla versione “Passion” ma sarà prodotta in volumi limitati. Di serie vanta gli alzacristalli elettrici, il climatizzatore con preselezione automatica della temperatura, il tetto Panorama trasparente con schermo parasole e le luci diurne a LED. Il plus è però il sistema audio con il drive kit per iPhone 4/4S.

Smart è stata infatti la prima Casa automobilistica a sviluppare, nel 2010, una app per iPhone e l’ultima versione smart drive App 2.0 debutta proprio a Ginevra. Oltre alle funzioni classiche (meteo, navigazione, GoogleMaps e facebook), la nuova App ne offre altre, realizzate su misura per il marchio Smart, come la funzione “smart community parking” che permette agli utenti di ottenere informazioni utili sui parcheggi e condividerle con la community. Smart fortwo cityflame edition è disponibile in versione Coupé e Cabrio nelle motorizzazioni a benzina da 70 CV mhd o da 84 CV. Può già essere ordinata, a prezzi che partono da 15.180 euro, mentre per la cabrio si parte da 17.600 euro.