Per Jeep Grand Cherokee new style

foto Ufficio stampa

Nuova Jeep Grand Cherokee si caratterizza per l’innovativo cambio automatico a 8 marce che Jeep propone di serie su tutte le motorizzazioni, inclusa la V6 3.0 turbodiesel da 241 CV che andrà per la maggiore in Italia. Grand Cherokee sarà disponibile con due tipi di trazione integrale e le evolute sospensioni pneumatiche Jeep Quadra-Lift. Sofisticato il sistema di navigazione GPS UConnect con schermo touch screen da 8,4 pollici. Esteticamente si notano i fari bixeno con luci diurne a LED e i cerchi di nuovo disegno. Nuova Grand Cherokee arriverà in Italia nel terzo trimestre 2013 negli allestimenti Laredo, Limited, Overland e l’inedito Summit.

Pochi ritocchi estetici per Jeep Compass, ma più contenuti comfort e di sicurezza. Un’edizione speciale “Black Series” debutta a giorni sul mercato italiano, forte di cerchi in lega da 18 pollici, sedili in pelle, climatizzatore automatico e inserti specifici. Il motore è il 2.2 turbodiesel, ma il guidatore può scegliere tra la versione da 136 CV a trazione anteriore o quella da 163 CV a trazione integrale, per prezzi che partono da 30.000 euro. A giugno arrivano poi le nuove versioni di Compass 2014, che di serie hanno gli airbag laterali anteriori, la telecamera posteriore per la retromarcia (ParkView), il Cruise Control e i retrovisori esterni elettrici e riscaldabili. Di serie anche il controllo elettronico di stabilità con antiribaltamento e assistente per le partenze in salita.

Wrangler, il fuoristrada Jeep per eccellenza, approda a Ginevra nell’edizione speciale “Rubicon 10th Anniversary Edition”, sia a 3 che 5 porte. Una versione che celebra i 10 anni della versione Rubicon e che a listino arriverà a fine 2013. Il look esclusivo di quest’allestimento propone il cofano motore con doppie prese d’aria integrate e i cerchi in lega da 17 pollici colore nero lucido. Molto belli i rivestimenti interni, in pelle di colore rosso con il logo “Rubicon 10th Anniversary” ricamato sullo schienale dei sedili anteriori. Pelle con cuciture a vista di colore rosso anche per il volante.