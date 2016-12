Le speciali, prime mille Alfa 4C

foto Ufficio stampa

Disegnata dal Centro Stile Alfa Romeo e prodotta nell’impianto Maserati di Modena, la nuova coupé due posti italiana sarà comunque un’auto di nicchia, perché la produzione anche delle altre edizioni non supererà il volume di 3.500 unità annue. Ed esclusiva è anche la promozione di lancio che, per i compratori della 4C “Launch Edition”, mette a disposizione una sessione gratuita di Guida Avanzata con Piloti-Istruttori professionisti in un circuito italiano. Così da avere le giuste nozioni per valorizzare al meglio la dinamica della nuova sportiva Alfa Romeo, forte dei 240 CV sviluppati dal 4 cilindri turbo benzina 1750 a iniezione diretta.

Alfa 4C è un’auto dalle tecnologie avanzatissime. Già i materiali sono ultra-leggeri, come la monoscocca realizzata interamente in fibra di carbonio e lo stesso motore in alluminio. Propulsore montato in posizione centrale e con soluzioni sportive per ottimizzare le fasi di aspirazione e scarico ed esaltare così la risposta ai bassi regimi e l’allungo in ripresa. Il turbocompressore è inoltre coadiuvato da un innovativo sistema di controllo definito “scavenging”, che elimina il cosiddetto “turbolag” (la mancanza di potenza quando il motore sale di giri), tanto che la coppia massima è davvero corposa: 350 Nm e all’80% disponibile già dai 1.700 giri.

Le prestazioni sono degne di una Alfa Romeo veracemente sportiva: 250 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 che si compie in 4 secondi e mezzo. Moderna anche la trasmissione, l’Alfa TCT a doppia frizione e con paddles al volante. Il selettore Alfa D.N.A. aggiunge poi un’ulteriore modalità dinamica: Race. La “Launch Edition” vanta inoltre il diffusore posteriore in alluminio e i cerchi in lega da 18 pollici sulle due ruote anteriori e da 19” sulle posteriori.