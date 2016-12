Fiat 500L Trekking, il caffè è incluso

- Un lungo viaggio in macchina e la voglia di caffè. Da soddisfare subito, senza aspettare di arrivare all’Autogrill o al primo baretto lungo la strada. Basta avere a bordo, integrata in uno spazio apposito, una macchina per il caffè espresso, magari con. Esattamente quel che offre la, inedita versione offroad che fa il suo debutto al prossimo Salone di Ginevra.

foto Ufficio stampa

Il kit “Lavazza 500 Espresso Experience” è un optional da 249 euro che, più di qualsiasi altro accessorio, marca l’italianità della Fiat 500L. La macchina per il caffè è perfettamente integrata all’interno dell’abitacolo grazie a un deck progettato appositamente da Fiat e alimentato da una spina a 12V che si inserisce nella consolle centrale. La macchinetta del caffè funziona solo a motore acceso, ma per motivi di sicurezza può essere usata solo a vettura ferma, preparando l’espresso in meno di due minuti.

Insieme a molte altre novità Fiat, come la 500 in edizione speciale GQ e la 500e elettrica, la nuova 500L Trekking è la versione della piccola monovolume italiana destinata agli appassionati d’avventura. Ha un look che ricorda quello dei fuoristrada (come la Panda Trekking) e vanta un evoluto sistema di trazione anteriore Traction+ che incrementa la motricità del veicolo su fondi a scarsa aderenza, garantendo ottime performance e la miglior stabilità (e sicurezza) al veicolo. Quattro le motorizzazioni: 1.4 benzina da 95 CV, TwinAir Turbo 900 cc da 105 CV e i due turbodiesel 1.6 Multijet II da 105 CV e 1.3 Multijet II da 85 CV (anche con cambio Dualogic).

Con assetto rialzato rispetto alle normali Fiat 500L, la versione Trekking ha di serie paraurti specifici con scudo di protezione, cerchi in lega da 17 pollici diamantati con pneumatici invernali, maniglie satinate e modanature laterali in acciaio spazzolato. Sei i colori di carrozzeria. Originali anche i rivestimenti interni, con un inedito tessuto tecnico con inserti in ecopelle. Tra gli optional di pregio, meritano una citazione l’impianto audio Hi-Fi Beats da 520 watt, il sistema di frenata automatica City Brake Control e il kit Lavazza per il caffè. A listino Fiat 500L Trekking arriverà a giugno.