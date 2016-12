Mercedes A 45 AMG: anima sportiva

foto Ufficio stampa

Carrozzeria 5 porte, con tante caratterizzazioni estetiche originali (frontale più aggressivo, rivestimenti sottoportiere), la A 45 AMG sviluppa una formidabile coppia massima di 450 Nm nel regime compreso tra i 2.250 e i 5.000 giri al minuto. Un’auto concepita per la strada, ma progettata per correre in pista, capace di prestazioni da vera supercar: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi e velocità massima limitata elettronicamente a 250 orari. Eppure proprio lo schema a 4 cilindri ha permesso alla Mercedes A 45 AMG di essere super efficiente, al punto da consumare mediamente 6,9 litri per fare 100 km e rispettare già il futuro standard Euro 6 sulle emissioni, nonostante la trazione integrale 4Matic.

Il cambio automatico a 7 marce offre comfort e innesti sempre precisi e rapidi, sempre molto fluidi (il flusso di potenza non viene interrotto nelle cambiate). Integra inoltre le funzioni di doppietta automatica e quella Race Start che ottimizza le prestazioni in fase di accelerazione. Mercedes A 45 AMG è guidabile secondo 3 programmi di marcia selezionabili con un pulsante, come a 3 livelli è l’evoluto sistema ESP, capace di migliorare anche la dinamica di marcia in curva. L’assetto è chiaramente sportivo e le sospensioni sono specifiche rispetto alle altre versioni della nuova Classe A, per una gommatura standard 235/40 da 18 pollici. Nella fase di lancio verrà però offerta la Edition 1, molto ricca di contenuti e con pneumatici 235/35 da 19 pollici.

La divisione sportiva AMG va oramai verso i 30 modelli commercializzati. Con questa A 45 AMG, che esalta il modello d’accesso alla gamma Mercedes (la Classe A), AMG vuole anche ad abbassare il target medio d’età della sua clientela, puntando su quella fascia 30-45 anni oggi rara. La A 45 AMG è senza dubbio la più giovanile fra tutte le auto AMG e i suoi prezzi, non ancora resi noti ufficialmente, dovrebbero favorire questa aspettativa, attestandosi intorno ai 50 mila euro.