- La trazione integrale sulla Golf è una costante dal 1986 e la settima generazione dell’auto più venduta d’Europa non poteva fare eccezione., ma nelle concessionarie arriverà all’inizio di marzo. Due le motorizzazioni, entrambe a gasolio, e due anche gli allestimenti, per una

foto Ufficio stampa

La nuova Golf 4Motion si avvale di un rinnovato sistema di trazione integrale, ottimizzato per assecondare le più disparate condizioni di marcia. Quando l’asse posteriore interviene per equilibrare la trazione con l’asse anteriore, prende in considerazione i carichi dinamici sui due assi: se una ruota dovesse slittare, la forza motrice viene trasferita alla ruota opposta dello stesso asse, mentre l’elettronica pensa a ripristinare la giusta aderenza frenando adeguatamente. Un sistema di trazione 4x4 con frizione Haldex che può a buon diritto definirsi “intelligente” e che si avvale anche dei bloccaggi elettronici dei differenziali EDS e del supplementare bloccaggio elettronico XDS che stabilizza la vettura in curva.

Ma l’intelligenza della nuova Volkswagen Golf 4Motion sta anche nell’efficienza delle due motorizzazioni turbodiesel TDI. La più piccola 1.6 da 105 CV vanta consumi medi di appena 4,5 litri/100 km e riduce le emissioni di CO2 a soli 119 g/km. Consuma meno anche il 2.0 TDI da 150 CV, circa il 15% in meno della precedente motorizzazione due litri TDI, che pure esprimeva 10 CV di minore potenza. Entrambe le motorizzazioni hanno di serie il cambio manuale a 6 marce e sono proposte in quella versione BlueMotion Technology che include Start & Stop e sistema di frenata rigenerativa.

Di serie la nuova Golf 4Motion vanta 7 airbag (incluso quello che protegge le ginocchia del guidatore), i poggiatesta con sistema anti-colpo di frusta, il controllo elettronico di stabilità ESC con assistente di controsterzata, Hill Holder per le partenze in salita e stabilizzazione del rimorchio, più antislittamento ASR e recupero della coppia in frenata MSR. Completa il quadro delle dotazioni standard il sistema di frenata anti collisione multipla, il servosterzo elettromeccanico in funzione della velocità, il freno di stazionamento elettronico e il Cruise Contro. Ultima chicca: la spia che ci informa sul grado di stanchezza del guidatore.