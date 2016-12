Alfa MiTo Superbike

foto Ufficio stampa

Alfa Romeo è dal 2007 Sponsor del Mondiale Superbike e fornisce le vetture impegnate nel ruolo di Safety Car Ufficiale delle gare, proprio con una MiTo Quadrifoglio Verde, la versione più sportiva ed esclusiva della “piccola” Alfa. Il testimone viene raccolto adesso dalla nuova MiTo SBK Limited Edition con motore 1.4 da 170 CV Quadrifoglio Verde, un concentrato di tecnologia ed eccellenza dinamica. Di serie ha le minigonne laterali, i cerchi in lega da 18 pollici in titanio, che accolgono pinze dei freni Brembo di colore rosso. Due i colori di carrozzeria: Nero e Rosso Alfa, con tre tinte per il tetto abbinabili: Nero, Rosso Alfa e Bianco Cristallo. Una vettura di grande fascino, il cui prezzo di listino è di 26.780 euro.

Alfa MiTo SBK Serie Speciale è disponibile, per chi lo desidera, con la vernice bicolore inclusa nel prezzo. È un’edizione originale della Mito, ma più alla portata del grande pubblico, proposta in un’ampia gamma di motorizzazioni e cerchi in lega titanio da 16”. La carrozzeria si distingue inoltre per lo spoiler posteriore e il terminale cromato, le calotte dei retrovisori esterni in tinta col tetto, il paraurti posteriore dal design sportivo, la cornice nera per i fendinebbia. La forbice di prezzi di Alfa MiTo SBK Serie Speciale va dai 16.680 euro della motorizzazione 1.4 benzina da 78 CV e arriva ai 21.310 euro della 1.6 JTDM 120 CV.