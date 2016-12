La Classe CLA a Milano Moda Donna

. Per l’originale berlina/coupé 4 porte si tratta della premiere italiana dopo l’esordio allo scorso Salone di Detroit., un evento che prevede oltre 150 tra sfilate e presentazioni e che si svolgerà dal 20 al 26 febbraio. La Casa tedesca metterà inoltre a disposizione degli ospiti le courtesy car.

foto Ufficio stampa

Ma oltre alle modelle che sfileranno sulle passerelle del pret-à-porter femminile Autunno/Inverno 2013/2014, sfilerà un’altra stella: la nuova, bellissima Classe CLA, che Mercedes presenterà nell’esclusiva cornice del Fashion Club di Palazzo Giureconsulti, nel cuore di Milano. Un’auto che ridefinisce i canoni delle berline, celando sotto la carrozzeria 4 porte un animo sportivo, ben sottolineato dal miglior coefficiente aerodinamico al mondo: 0,22 di Cx. Nelle concessionarie italiane la nuova Mercedes CLA arriverà ad aprile, ma la prevendita è già scattata. I prezzi partono dai 29.900 euro della CLA 180 benzina nel primo allestimento.

Notizia di questi giorni è anche il lancio di un’edizione speciale che sarà disponibile per i primi 12 mesi di commercializzazione della vettura. La Classe CLA può infatti essere ordinata con l’esclusivo pacchetto Edition 1 che propone rivestimenti in pelle/microfibra di colore nero e cuciture gialle. Il pacchetto include anche il kit aerodinamico AMG, i fari bixeno e l’assetto ribassato, ma è disponibile soltanto per la versione Premium e costa 2.718 euro (IVA inclusa). Il modello base CLA 180 Premium con pacchetto Edition 1 costa 36.600 euro.