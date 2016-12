Nissan Juke Nismo, Suv da corsa

. Per gli ingegneri Nissan era una promessa da mantenere: il baby crossover porta infatti quel nome Nismo – sta per Nissan Motorsports International – famosissimo in Giappone per la sua storia sportiva. Nome che non a caso debutta in Europa quest’anno anche su GT-R e 370Z.

foto Ufficio stampa

Il look è il primo ingrediente esclusivo di Juke Nismo. Già il pacchetto aerodinamico spiega molte cose: lo stile come l’efficienza dinamica del crossover, che ha l’assetto ribassato, minigonne laterali e lo spoiler posteriore. Rispetto alla Juke normale è più lunga di 30 mm, ma soprattutto più larga di 50 mm, e mostra altresì una inedita griglia anteriore, cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici maggiorati (larghezza di 225 mm) ed eleganti calotte rosse dei retrovisori esterni. Sulla coda il paraurti è diventato più corposo. La firma Nismo è evidente nei profili rossi che definiscono tutta la parte inferiore del crossover e, all’interno, le impunture dei sedili in camoscio e l’inserto sul volante (rivestito in Alcantara e pelle).

Totalmente reingegnerizzato è il motore benzina 1.6 turbocompresso a iniezione diretta, la cui potenza passa da 190 a 200 CV, mentre la coppia massima sale da 240 a 250 Nm. Lo scatto da 0 a 100 richiede circa 8 secondi. La sorpresa è che questi interventi non hanno minato l’efficienza del motore, che conferma i consumi medi di 6,8 litri/100 km per la versione a trazione anteriore, mentre la 4x4 ha bisogno di 7,4 litri di benzina. La versione a due ruote motrici è abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti, quella All Mode 4x4i al cambio a variazione continua CVT a 7 marce.

Nissan Juke Nismo dispone di sospensioni più rigide, un servosterzo tarato in senso sportivo e del sistema che limita il sottosterzo erogando più coppia motrice alla ruota posteriore esterna (Torque Vectoring System). Il debutto sul mercato italiano è previsto ad aprile e il rapporto tra qualità dinamica e prezzo è decisamente interessante: 27.750 Euro la versione a trazione anteriore e 31.250 Euro la 4x4. Senza alternative la tinta di carrozzeria, l’esclusiva White Pearl.