- Moab, Utah. Un luogo che per molti americani rappresenta il sogno d’evasione dalla città. Canyons, fiumi, rocce, luoghi che il cinema di John Ford ha immortalato. Moab è famosa per i tanti sport che è possibile praticare: rafting, arrampicata, mountain bike e la guida in fuoristrada. Non sorprende allora che

foto Ufficio stampa

In Italia Jeep Wrangler Moab arriverà a listino il prossimo 11 febbraio, con tutto il carico della sua personalità anticonformista. Basata sulla versione Sahara, sarà disponibile sia in carrozzeria due che quattro porte. Dal resto della gamma Wrangler si distingue per il cofano rialzato, l’hard top in tinta con la carrozzeria, i vetri privacy e i passaruota neri sotto i quali sono cerchi in lega da 17 pollici anch’essi neri. Specifiche sono le pedane paracolpi laterali “Rock Rails” e lo sportello per il serbatoio carburante di colore nero firmato Mopar. Tre le tinte di carrozzeria: Black, White e l’esclusivo Rock Lobster.

Le leggendarie doti offroad della gamma Wrangler sono assicurate dal sistema di trazione integrale Command-Trac con marce ridotte. Jeep Wrangler Moab ha di serie il differenziale posteriore a slittamento limitato che risponde con maggior rapidità alle sollecitazioni del terreno, merito dei sensori ABS che trasferiscono la coppia alla ruota con maggior trazione, limitando lo slittamento e garantendo il massimo controllo nelle situazioni di scarsa aderenza. Il motore è il 2.8 turbodiesel da 200 CV e coppia massima di 460 Nm fin dai 1.600giri/minuto. Il cambio è l’automatico a 5 marce.

Speciali sono anche gli interni di questo modello: il nero domina sui rivestimenti dei sedili in pelle e sul volante in pelle. Di serie Jeep Wrangler Moab vanta i sedili anteriori riscaldabili, il sistema multimediale di intrattenimento e navigazione satellitare UConnect, con schermo touch screen da 6,5 pollici e hard disk da 40 gigabyte, porta USB, ingresso AUX e lettore DVD video. I prezzi sono di 39.300 euro per Wrangler Moab due porte e 42.300 euro per la versione 4 porte Wrangler Moab Unlimited.