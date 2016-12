Fiat fa il punto 2013… alla Punto

foto Ufficio stampa

Le possibilità di scelta all’interno della gamma Punto erano già molte e continueranno ad esserlo: la vettura è commercializzata nel nostro Paese con motori benzina e diesel, gpl e metano. Molto interessante la promozione lanciata insieme alla rete di concessionarie Fiat: Punto 2013 Easy 1.2 69 CV a 3 porte costa 9.800 euro, chiavi in mano, e include di serie il climatizzatore, il controllo elettronico di stabilità ESP con Hill Holder per le partenze in salita, radio-lettore CD/MP3 e persino il navigatore satellitare TomTom. Non solo, ma nella fase di lancio, la motorizzazione 1.4 benzina da 77 CV e Start&Stop viene offerta col cambio Dualogic allo stesso prezzo del cambio manuale.

Tra i 12 colori della carrozzeria debutta l’inedito Arancio Sicilia, mentre sono 5 le diverse proposte di cerchi in lega. All’interno cambiano alcuni inserti della plancia. Quanto ai rivestimenti, l’allestimento Easy dispone di un tessuto jeans con cuciture verticali in rosso o grigio, mentre i sedili della versione Lounge sono più avvolgenti, grazie alle ritenute laterali, e impreziositi da tessuti in Castiglio nero. Il vero valore aggiunto è nei pacchetti: Pack Comfort e Pack Techno costano 800 euro, ma includono contenuti importanti.

Costa invece 1.600 euro il Pack Sport Look, che propone una marcata caratterizzazione estetica. Assetto sportivo, cerchi in lega diamantati e nero lucido da 16 pollici, fendinebbia con funzione cornering, vetri privacy, spoiler posteriore e minigonne verniciate in tinta di carrozzeria denotano la personalità del pacchetto. È anche possibile scegliere tra 5 soluzioni bicolore. All’interno il volante sportivo è in pelle.