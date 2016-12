Alfa Romeo Giulietta Veloce

foto Ufficio stampa

Esteticamente Alfa Giulietta Veloce si caratterizza per i cerchi in lega da 17 pollici, che accolgono pneumatici di misura 225/45 da 17 pollici, per le minigonne laterali, i cristalli posteriori oscurati, le calotte dei retrovisori esterni con trattamento titanio e le maniglie delle portiere anteriori cromate. I fendinebbia sono di serie. Col porte aperte del prossimo weekend, il pubblico avrà anche l’occasione (e fino a marzo 2013) di optare per la verniciatura bicolore, inclusa gratuitamente nel prezzo: un ulteriore segno di distinzione che costa, listino alla mano, 880 euro.

Anche gli interni denotano una marcata impronta sportiva. La zona centrale della plancia e il tunnel centrale svelano il trattamento in titanio voluto dai designer Alfa Romeo, mentre il volante è in pelle con una mostrina nero opaco e cuciture rosse. Inedito il tessuto bicolore dei sedili: Nero e Rosso con cuciture a contrasto. La dotazione di serie include il climatizzatore, l’impianto audio Alfa Sound System con lettore CD/MP3 e 6 altoparlanti, comandi radio al volante e vetri posteriori elettrici.

L’allestimento Veloce è disponibile sulla Giulietta equipaggiata col motore 1.4 Turbo Benzina da 120 CV, 1.6 turbodiesel 105 CV e 2.0 turbodiesel 140 CV, 1.4 Turbo Benzina/GPL da 120 CV. Il listino prezzi parte da 22.350 euro per la gamma a benzina e da 24.350 euro per quella diesel. La variante ibrida a gpl costa 24.450 euro.