Mirafiori Outlet va in TV

. Non c’è limite come noto alle applicazioni sociali dell’era digitale e così il gruppo Fiat ha deciso di proporre– la vetrina web delle sue migliori auto aziendali – direttamente sulle più evolute smart TV del colosso coreano.

foto Ufficio stampa

La nuova app Mirafiori Outlet consente di cercare, in modo semplice e veloce, l’auto di proprio interesse tra una selezionata offerta di vetture aziendali usate certificate. Di tutto il gruppo, quindi auto coi marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. Sulla TV è possibile vedere l’inserzione con tanto di fotografie in alta definizione, scheda descrittiva, prezzo e sede del concessionario dove può essere visionata e acquistata. Ci saranno i dati di quest’ultimo, ma anche eventualmente il numero verde 800.96.46.46 per richiedere il contatto.

L’app è gratuita ed è scaricabile dall’hub dedicato alle smart TV Samsung Electronics. Il gruppo Fiat ha lanciato Mirafiori Outlet nel giugno 2011 e già a gennaio 2012 lo aveva reso disponibile sugli smartphone Samsung. In un anno sono stati circa 70.000 i download dell’applicazione, per 3 milioni di visite e oltre 350 mila ricerche auto e 250.000 schede visualizzate, portando a conclusione più di 4.000 contratti di vendita.