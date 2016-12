Citroen DS3 Cabrio “L’Uomo Vogue”

ed è stata presentata in anteprima mondiale nel corso della recente Settimana milanese della moda. La DS3 Cabrio “L’Uomo Vogue” è in realtà un esemplare unico, che simboleggia la filosofia del viaggiare con stile ed eleganza.

foto Ufficio stampa

Interni in pelle, super accessoriata, con il motore più brillante di tutta la gamma DS3 – il 1.6 turbo benzina da 156 CV – e anche il più efficiente per consumi ed emissioni. Un modello speciale che accompagna una mostra fotografica dedicata allo stile maschile, attraverso una selezione di 100 tra le più belle immagini della rivista L’Uomo Vogue (edita da Condé Nast). Scatti dei più grandi maestri della fotografia internazionale, che ritraggono attori, registi, artisti, sportivi: come Michael Jackson ritratto da Bruce Weber, Elton John e David Furnish da Steven Klein, Oliver Stone da Francesco Carrozzini e Dustin Hoffman da Tom Munro. Ma non mancano ritratti femminili che la rivista internazionale ha pubblicato nel corso degli anni.

La mostra si tiene alla Galleria Christian Stein, presso lo Studio Visconti, in via Mozart a Milano.