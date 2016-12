Da 0 a 100 in 6,3 secondi!

foto Ufficio stampa

Il tutto con un motore piccolo piccolo, 4 cilindri e 1.600 cc di cilindrata, ma che la MINI John Cooper Works GP sa sfruttare come si deve. Per dar sfogo al suo “overboost, il banco di prova è stato niente di meno che il Nürburgring: il circuito più difficile del mondo è stato girato in 8 minuti e 23 secondi. E chi sa, capisce! Solo 1.160 kg di peso per questa ultra-sportiva di due soli posti (sedili griffati Recaro), il cui assetto regolabile permette di ribassare la vettura secondo le esigenze personali fino a 20 millimetri. La firma John Cooper Works assicura performance da pista e la coppia massima lo dimostra ulteriormente: 260 Nm ad appena 1.750 giri al minuto.

Di impostazione racing anche i freni: i dischi anteriori hanno un diametro di 330 mm, quelli posteriori di 280 mm. Ad hoc per la MINI John Cooper Works GP sono anche i cerchi in lega da 17 pollici, con misura 215/40. La super MINI rinuncia al controllo elettronico della trazione, il DTC, e al suo posto c’è il programma di stabilità di guida DSC con modalità da corsa GP. Significa che in curva, sui freni, agisce la funzione di bloccaggio elettronico del differenziale, che frena la ruota sul lato interno della curva, trasmettendo alla ruota esterna quel surplus di coppia che altrimenti andrebbe persa. E massima aderenza e trazione sono garanzia delle più elevate performance.