L’inverno secondo Harley-Davidson

- L’inverno vi tiene lontani dalla vostra moto? Niente paura: un po’ di coraggio e qualche accessorio che fa da aiutino e la vostra moto può tranquillamente scarrozzarvi anche alle temperature più rigide. Lo sa da sempre. Per il 2013 l’azienda di Milwaukee offre un ricco catalogo Componenti & Accessori Originali per la stagione più fredda.

Si comincia con le carenature inferiori integrali che proteggono le gambe del pilota. Sono sagomate e dunque ideali per allungare la stagione motociclistica, in quanto avvolgono completamente il paramotore. Il bordo esterno, dotato di doppia cerniera, consente di installare i pedalini giusto sul paramotore. Il prezzo al pubblico di queste carenature Harley-Davidson va dai 110 ai 120 Euro. Molto utili sono poi le manopole riscaldate, controllate da un termostato e che si regolano in automatico in base alla temperatura esterna. Le manopole si attivano e si spengono con l’accensione della moto (così da non scaricare la batteria) e restano a temperatura costante con entrambe le mani sul manubrio. Tra le manopole riscaldate 2013 figura la nuova collezione Streamliner, il prezzo è di 324 euro.

Anche i manubri aiutano a sopportare meglio il rigore dell’inverno. Harley-Davidson ha una lunga tradizione di manubri accessori e personalizzabili, ma in questo caso si fa riferimento alla tecnologia per agevolare il centauro a raggiungere con minor sforzo la frizione, riducendo la distanza della leva e… la fatica. L’accessorio sostituisce integralmente il manubrio di serie e l’installazione non richiede modifiche strutturali. Il kit comprende anche la manopola sinistra. Il prezzo al pubblico consigliato è di 149 Euro.

Tutti gli articoli del catalogo Componenti & Accessori Originali 2013 sono disponibili nei concessionari ufficiali Harley-Davidson. Info utili sono reperibili sul sito web www.harley-davidson.it.