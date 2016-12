Nissan lancia lo sterzo elettronico

foto Ufficio stampa

In seguito all’innovazione del costruttore nipponico, lo sterzo a controllo indipendente agisce invece grazie a input elettronici, che “leggono” le intenzioni del pilota dai suoi movimenti sul volante. La trasmissione alle ruote è automatica, elettronica, e avviene anche in modo più rapido. Il volante diventa un vero e proprio joystick e di certo cambierà anche la sensibilità nel modo di guidare. In parallelo a questo’innovativo sistema sterzante, Nissan ha poi sviluppato un sistema di stabilità basato su telecamere, in grado di correggere l’angolo di sterzata così che l’auto segua perfettamente la corsia di marcia.

La telecamera è montata sul retrovisore esterno, riconosce l’andamento della corsia e rileva eventuali variazioni nella direzione del veicolo, trasmettendo poi queste informazioni a varie centraline elettroniche. Il sistema non solo migliora la precisione di guida, ma anche la stabilità stessa della vettura, visto che apporta piccole correzioni all’angolo di sterzata quando necessarie.