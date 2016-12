Husqvarna, dalla strada al cross

foto Ufficio stampa

Gli Husqvarna Racing Kit sono composti da una selezione di accessori realizzati in carbonio e titanio, molto sofisticati. Acquistati in blocco all’interno del kit, consentono un risparmio del 20% circa rispetto all’acquisto singolo. Il listino per le moto enduro si compone del “Racing Kit WR 125”, che costa 565,34 euro IVA inclusa, del “Racing Kit WR 250-300” da 670,32 euro, del “Racing Kit TE 449-511” da 979,59 euro e il sofisticato “Racing Kit TE 250-310 R MY2013” con doppia mappatura (per centralina di serie) e silenziatore in titanio e carbonio, il cui prezzo al pubblico è di 1.100,76 euro.

Per le moto da cross, i Racing Kit Husqvarna sono il CR 125, con protezione disco freno anteriore e posteriore in carbonio e scarico racing. Il listino al pubblico IVA inclusa è di 806,61 euro. Il “Racing Kit TC 250 R MY2012-2013” con le stesse protezioni dei dischi freni e in più quella del pignone in carbonio, pensata per la MX2 World Championship Kit TC 250 R, costa 1.275 euro. Il “Racing Kit TC 449” con regolatore precarico ammortizzatore posteriore e le protezioni dischi freno costa 1.004,28 euro.