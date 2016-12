Alla scoperta di Juke Town

foto Ufficio stampa

Più che uno stand, a Bologna Nissan ha allestito una vera e propria Juke Town, città virtuale dedicata alla Juke, dove scoprire tutte le versioni speciali del crossover. Uno spazio unico, sospeso tra reale e digitale, dove il pubblico può scoprire la “cattivissima” Juke-R, la più dolce Juke 190HP nata dalle indicazioni del web e dei social network, e la Juke Nismo che in Italia si vede per la prima volta e che arriverà a listino all’inizio del prossimo anno.

Juke Nismo monta un motore 1.6 turbo benzina a iniezione diretta da 200 CV ed è disponibile sia a trazione anteriore che integrale, in quest’ultimo caso con cambio a variazione continua CVT di serie. In qualsiasi versione supera i 200 orari di velocità massima. Ma c’è anche qualcosa di più, solo che è talmente “poderosa” da essere assolutamente irraggiungibile.

Stiamo parlando della Juke R, la versione più potente della gamma Juke, un’edizione speciale che sarà prodotta in pochissimi esemplari. E non solo perché il motore 2.8 biturbo sviluppa qualcosa come 545 CV (un crossover!), raggiunge i 275 km/h di velocità e accelera da 0 a 100 in soli 3 secondi, ma anche perché ogni esemplare costa mezzo milione di euro! Per mostrarne le doti, a Bologna è stato chiamato un pilota d’eccezione: Vitantonio Liuzzi.