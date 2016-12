Edizione “Panoramic” per Fiat 500L

- Debutta la versione “panoramica” di Fiat 500L, quella col tetto in vetro e tanti altri contenuti. Il pacchetto di accessori offerti di serie è stimato intorno ai 2.500 euro e ciò accresce enormemente il valore della. Esclusive sono poi due tinte di carrozzeria:, abbinate a specifici cerchi in lega da 17 pollici diamantati.

foto Ufficio stampa

Il punto di partenza della “Panoramic Edition” è la versione Pop Star, che di suo già include contenuti di serie importanti: 6 airbag, controllo elettronico di stabilità, la plancia nello stesso colore della carrozzeria, le fasce paracolpi cromate, il climatizzatore manuale, il Cruise Control e quell’esclusivo “Cargo Magic Space” che, in pratica, regola l’altezza del piano di carico. Il valore aggiunto della “Panoramic Edition” sta poi nel tetto in vetro fisso, nel sistema multimediale Uconnect CD/MP3 touch-screen con bluetooth, porta USB e AUX con comandi al volante, i sensori di parcheggio posteriori e i vetri posteriori elettrici.

La promozione lancio offre la Fiat 500L “Panoramic Edition” con motore benzina 1.4 da 95 CV al prezzo di 17.150 euro, se si sceglie il colore pastello Bianco Gelato, e di 17.300 euro se si opta per il Grigio Moda metallizzato. In entrambi i casi le calotte dei retrovisori esterni sono in tinta. La nuova versione equipaggiata anche col motore turbodiesel 1.3 Multijet II da 85 CV costa rispettivamente 19.350 e 19.500 euro.