. Il grande MPV che nasce dalla sinergia con Chrysler, ha saputo conquistare quasi 40 mila europei in poco più di un anno e così il gruppo torinese ha deciso di premiarlo con una. E in omaggio agli States l’ha chiamata “Park Avenue”, proponendola sia con la trazione anteriore che l’integrale AWD.

foto Ufficio stampa

L’esclusività di Fiat Freemont Park Avenue si nota subito, con i particolari cromati sulla carrozzeria esterna e gli specifici cerchi in lega cromati da 19 pollici. Ma è all’interno che si colgono le maggiori novità: il climatizzatore automatico a tre zone, i sedili in pelle e riscaldabili, con quello guida anche regolabile elettricamente, i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. Di serie il navigatore satellitare a mappe da 8,4 pollici con lettore DVD e slot SD, connessione Bluetooth, telecamera posteriore di parcheggio e impianto audio Premium con 6 premium speaker e subwoofer.

Il motore è un classico in casa Fiat, il turbodiesel common rail Multijet II, 4 cilindri e due litri di cilindrata, per 170 CV di potenza, cui è abbinato il più confortevole cambio automatico. Fiat Freemont Park Avenue è già a listino nelle concessionarie italiane, al prezzo di 32.950 euro per la versione a trazione anteriore e 36.450 euro per la 4x4. L’intera gamma di Fiat Freemont si compone di 4 allestimenti e, oltre al 170 CV, è anche disponibile un 2.0 Multijet da 140 CV e un estroso motore benzina di 3,6 litri.