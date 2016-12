Porsche Panamera Platinum Edition

. Segno di esclusività, che si adatta bene a una super ammiraglia come. I dettagli di carrozzeria espressi in questa tinta sono la parte inferiore dei retrovisori esterni, le lamelle nel paraurti anteriore, le bocchette d’aria laterali, la modanatura sul portellone posteriore e il diffusore posto nel paraurti posteriore.

foto Ufficio stampa

Inserti raffinati che vanno ad abbinarsi a uno dei 5 colori di carrozzeria disponibili per la serie speciale Panamera Platinum Edition (nero, bianco, nero basalto metallizzato, grigio carbonio metallizzato, mogano metallizzato). Ma al di là dell’aspetto estetico, questa serie speciale vanta di serie contenuti superiori come i fari bixeno, il dispositivo antiabbagliante automatico per gli specchietti retrovisori esterni e interni e l’assistente per il parcheggio anteriore ParkAssistant. I cerchi standard sono quelli da 19 pollici della Panamera Turbo con lo stemma Porsche al centro.

Gli interni di Panamera Platinum Edition hanno di serie l’accostamento bicolore nero/beige Luxor con un pacchetto parzialmente in pelle, ma a richiesta sono disponibili interamente in pelle. La dotazione di serie comprende i sedili anteriori riscaldabili, il sistema multimediale con navigatore e schermo touchscreen da 7 pollici e 11 altoparlanti. L’edizione speciale Platinum Edition è disponibile per i modelli Panamera, Panamera 4 e Panamera Diesel. In Italia arriva a fine novembre con prezzi di 82.248 euro per la Panamera e di 84.789 euro per la Panamera Diesel, mentre la Panamera 4 Platinum Edition costa 89.992 euro, sempre IVA inclusa.