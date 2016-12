- La Suzuki Swift come non l’avete mai vista, né guidata. Irrobustita nel look e capace di percorrere qualsiasi strada,. Grazie alle carreggiate ampie e al passo corto, Suzuki Swift 4x4 Outdoor si rivela una cittadina perfetta per affrontare i viscidi manti invernali visitati da pioggia, ghiaccio e neve.

foto Ufficio stampa

L’allestimento Outdoor include dotazioni speciali come il “paracoppa” anteriore e la slitta posteriore, il montante posteriore in colore nero, come neri sono i profili laterali, anteriore e posteriore e la griglia frontale. Questa serie speciale è disponile in abbinamento alle versioni GL Style e GL Top, già da par loro ricche di contenuti standard quali volante in pelle regolabile in altezza, il sedile guida regolabile in altezza, i retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettricamente, gli alzacristalli elettrici, i fendinebbia e i cerchi in lega, più l’impianto audio hi-fi con lettore CD/MP3 e comandi al volante.

La versione Top aggiunge il sistema Keyless con avviamento col pulsante Start, l’impianto audio Hi-Fi con vivavoce Bluetooth, Cruise Control e sensori luci. Optional il tetto apribile elettrico, scorrevole e inclinabile e i sensori di parcheggio. Di serie la Swift 4x4 Outdoor è dotata di 7 airbag, frenata ABS con ripartitore elettronico di frenata EBD, controllo della stabilità ESP e controllo della trazione TCS.

Il motore è 1.2 a benzina da 94 CV, brillante ed efficiente, visto che limita le emissioni di CO2 a 128 g/km e i consumi medi a 5,5 litri/100 km. I prezzi di Suzuki Swift 4x4 Outdoor sono di 16.616 euro per la versione GL Style e 17.524 euro per la GL Top.