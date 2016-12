Fashion car: Nissan Micra Elle

. Con l’obiettivo ambizioso di proporsi come la city car più glamour del mercato, la nuova serie speciale Micra Elle arriva in Italia con due nuovi e brillanti colori di carrozzeria – Sunset Red e Ocean Blue – e un inedito rivestimento per gli interni.

foto Ufficio stampa

Una versione davvero raffinata della city car giapponese, che si avvale della collaborazione con la celebre rivista femminile – Elle appunto – edita in varie lingue e punto di riferimento dell’universo fashion. Di Elle si dice che “non segue la moda, la detta”. Non sorprende che Nissan abbia svelato la vettura in anteprima mondiale a Parigi, indiscussa capitale mondiale della moda. Una vera chicca sono le personalizzazioni degli interni, con i tappetini anteriori e il battitacco che riportano il logo della rivista.

Ma Nissan Micra “Elle” è anche una city car moderna e tecnologica, pensata per un pubblico esigente, che apprezzerà dotazioni come il Cruise Control con limitatore di velocità, il sistema multimediale Nissan Connect (optional) e il comfort del cambio automatico. Altre dotazioni di questa serie speciale sono il climatizzatore, i fendinebbia, il sistema di apertura Intelligent Key e il pulsante di avviamento, i retrovisori riscaldabili. Più le “sciccose” maniglie interne cromate e l’elegante tetto panoramico in vetro.

Di suo Nissan Micra mette la sorprendente spaziosità degli interni, i cinque sedili tutti con poggiatesta e il bracciolo centrale anteriore. In Italia Nissan Micra “Elle” è disponibile con l’efficiente motore 3 cilindri a benzina 1.2 da 80 CV e a scelta il cambio manuale o automatico. Il prezzo è di 14.000 euro.