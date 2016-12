Celebrano Jimny e Grand Vitara

- Compleanni in casa Suzuki e quale migliore occasione per celebrarli che unache è un augurio di ulteriore longevità., due 4x4 che si pongono, rispettivamente, all’ingresso e al vertice dei fuoristrada Suzuki. Distintivo e sincero arrampicatore Jimny, confortevole e nella moderna veste Suv Grand Vitara. A listino in questi giorni in Italia.

foto Ufficio stampa

Suzuki Jimny Evolution si presenta con un profondo restyling del frontale, interni rinnovati e nuovi equipaggiamenti. Il cofano mostra una presa d’aria centrale che trasmette più forza e sportività, ha la griglia di nuovo disegno e un più robusto paraurti anteriore, che allunga di 3 cm la lunghezza del veicolo. Il piccolo “camoscio” giapponese, la cui compattezza si racchiude in poco più di tre metri e mezzo, è un 4x4 puro, agile e adattabile a qualsiasi percorso. Gli interni hanno rivestimenti inediti, nuovi poggiatesta meglio imbottiti e confortevoli e sedili con strisce laterali nere che donano un pizzico di eleganza all’abitacolo.

Il motore resta il 1.3 benzina da 85 CV a 6.000 giri/minuto. Favorito dalla generosa altezza da terra – 190 mm – e dalle 4 ruote motrici, Jimny Evolution riesce a superare angoli di attacco di 34°, di dosso di 31° e di uscita di 46°. Tra le sette tinte di carrozzeria, ce n’è una inedita: Breeze Blu. Due le versioni disponibili: Evolution ed Evolution+, quest’ultima con volante in pelle, rivestimento dei sedili in pelle/tessuto, maniglie delle portiere interne cromate e quelle esterne in tinta, fendinebbia, vetri oscurati e mancorrenti al tetto. I prezzi sono di 16.990 euro per la versione Evolution e di 17.890 euro per la Evolution+.

Già elegante di suo, Suzuki Grand Vitara Evolution subisce un restyling esterno e interno che ne esalta ulteriormente il fascino, sottolineandone l’anima sportiva. Nuove sono la calandra e lo scudo centrale, la griglia frontale con un listello cromato trasversale, ma ridisegnati sono anche il paraurti e gli alloggiamenti per i fendinebbia. Menzione a parte per lo spoiler anteriore inferiore, realizzato in una speciale resina in polipropilene che non necessita di verniciatura, dunque più leggera ed ecologica (un brevetto Suzuki).

Grand Vitara Evolution è disponibile in tre motorizzazioni: 1.6 benzina, ma solo per la carrozzeria 3 porte, più il 2.4 benzina e il 1.9 turbodiesel per la 3 e la 5 porte. Pur con un look da Suv, Grand Vitara è un fuoristrada verace, con una distribuzione ottimale del peso - 50:50 - tra avantreno e retrotreno, un cambio differenziale dotato del sistema 4WD, le sospensioni a ruote indipendenti su entrambi gli assi. ESP e TCS sono standard, come i sedili anteriori riscaldabili e il climatizzatore automatico. Di serie anche l’impianto audio Hi-Fi con lettore CD/DVD + MP3 e il navigatore satellitare con Bluetooth e Cruise Control con comandi al volante.

Anche qui c’è la variante Evolution+ con interni in pelle, volante in pelle, fari HID allo Xeno con lavafari e regolazione automatica, tetto apribile elettrico e cerchi in lega da 18 pollici. Confermata la versione Crossover del 1.9 turbodiesel che non ha la ruota di scorta sul portellone posteriore. I prezzi di Grand Vitara Evolution partono da 23.490 euro.