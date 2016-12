A Padova le auto e moto d’epoca

foto Ufficio stampa

Federato A.S.I dal 2000 e associato all’Aventure Peugeot di Parigi, il Club Storico Peugeot Italia sarà presente anche quest’anno per sostenere tutti i collezionisti della Casa francese. Tra i modelli esposti, la 205 GTI 1.9 restaurata di recente e una stupenda 205 Turbo 16. Per la quarta volta sarà presente Audi Sport Club – Italia, che esporrà la Audi quattro passo lungo GR4 del 1981 e una Audi Sport quattro Rallye del 1984.

Oltre ai veicoli esposti e alla mostra-mercato per collezionisti, la rassegna ospita una mostra dedicata a Gilles Villeneuve, un’altra mostra per i 120 anni dalla nascita di Tazio Nuvolari e ricorderà Sergio Pininfarina, uno dei più grandi designer italiani, di cui verrà ricordata la poliedrica figura attraverso auto nate dalla sua matita, come la Cisitalia SC 202. Un modello che ha trovato il suo spazio addirittura al Moma di New York, dov’è esposta.