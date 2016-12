Il new Appeal di Honda Jazz

foto Ufficio stampa

Quel che contraddistingue la nuova Jazz Appeal è l’allestimento decisamente premium rispetto alla versione Comfort di cui prende il posto. Basti pensare che di serie offre i cerchi in lega da 16 pollici, il climatizzatore automatico, il Cruise Control, i vetri posteriori oscurati, il volante e il pomello del cambio in pelle, il confortevole bracciolo anteriore lato guida e un impianto audio con presa Usb. Il motore resta il 1.4 benzina da 100 CV, come anche per la versione Si, e a richiesta è anche disponibile il cambio a variazione continua CVT.

Honda Jazz Si evidenzia il suo look dinamico già nel design esterno, con cerchi in lega diamantati da 16” a 7 razze, le minigonne laterali e i paraurti anteriore e posteriore di taglio sportivo. Il tratto principale è però nel nuovo assetto delle sospensioni, tarate per performance più elevate. All’interno spiccano gli esclusivi tessuti bicolore nero e argento, i vetri privacy posteriori, il volante e il pomello del cambio in pelle. Anche qui è di serie il Cruise Control.

I prezzi chiavi in mano delle due nuove versioni (Ipt esclusa) sono di 16.000 euro per la Jazz 1.4 Appeal e di 16.950 euro per la Jazz 1.4 Si. Chi desiderasse il cambio a variazione continua CVT dovrà aggiungervi 1.350 euro.