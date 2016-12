Dopo 500 giorni cambi colore

foto Ufficio stampa

L’auto è sempre la stessa, ma il colore cambia e con questo (magari!) anche l’umore e le proprie scelte di vita. Una 500 nuova dopo 500 giorni, come dire meno di un anno e mezzo per togliersi lo sfizio di andarsene in giro con un colore ardito, esclusivo e passare in seguito a una tinta più tradizionale, “normale”, continuando a pagare la stessa rata fissata al primo acquisto della vettura. L’iniziativa è valida dal mese di novembre e i colori di carrozzeria a disposizione sono 5 tinte pastello, già molto originali: Beige Cappuccino, Giallo Sole, Rosso Passione, Azzurro Volare e Grigio Carrara.

L’iniziativa si avvale della formula di finanziamento che il gruppo torinese ha realizzato in collaborazione con la divisione Fleet & Used Cars di Fiat Group Automobiles e il marchio Sava di FGA Capital, società finanziaria specializzata nel settore automobilistico.